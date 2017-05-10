Президент Косова розпустив парламент

Президент Косова Хашим Тачі вирішив розпустити парламент після голосування за вотум недовіри уряду.
Про це повідомляє газета Zeri.
В указі про розпуск парламенту йдеться про те, що він набуває чинності з дня його підписання.
|указ президента Косова про розпуск парламенту
Видання повідомляє, що дострокові парламентські вибори повинні бути проведені не раніше 30 днів і не пізніше 45 днів з дати розпуску парламенту.
Чергові вибори у Косові повинні були пройти менше ніж через рік.
Нагадаємо, парламент Косова у середу проголосував за вотум недовіри уряду та відкрив шлях до можливих дострокових виборів.
Опозиційні партії звинуватили прем’єра Ісу Мустафу та його уряд у нездатності виконати свою програму та схвалювати важливі для країни закони.