Президент распустил парламент Косово

Среда, 10 мая 2017, 18:40

Президент Косово Хашим Тачи решил распустить парламент после голосования за вотум недоверия правительству.

Об этом сообщает газета Zeri.

В указе о роспуске парламента говорится о том, что он вступает в силу со дня его подписания.

Издание сообщает, что досрочные парламентские выборы должны быть проведены не ранее 30 дней и не позднее 45 дней с даты роспуска парламента.

Очередные выборы в Косово должны были пройти меньше чем через год.

Напомним, парламент Косово в среду проголосовал за вотум недоверия правительства и открыл путь к возможных досрочных выборов.

Оппозиционные партии обвинили премьера Ису Мустафу и его правительство в неспособности выполнить свою программу и принимать важные для страны законы.