Президент распустил парламент Косово

Президент Косово Хашим Тачи решил распустить парламент после голосования за вотум недоверия правительству.
Об этом сообщает газета Zeri.
В указе о роспуске парламента говорится о том, что он вступает в силу со дня его подписания.
Издание сообщает, что досрочные парламентские выборы должны быть проведены не ранее 30 дней и не позднее 45 дней с даты роспуска парламента.
Очередные выборы в Косово должны были пройти меньше чем через год.
Напомним, парламент Косово в среду проголосовал за вотум недоверия правительства и открыл путь к возможных досрочных выборов.
Оппозиционные партии обвинили премьера Ису Мустафу и его правительство в неспособности выполнить свою программу и принимать важные для страны законы.