Трамп нагадав Лаврову про відповідальність Росії щодо виконання Мінських угод

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим наголосив на відповідальності Москви щодо виконання мінських угод.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Білого дому за результатами зустрічі Лаврова і Трампа, яке наводить канал ABC News.

NEW: Trump expressed "desire to build a better relationship between" US, Russia in meeting with Russian Foreign Minister, per White House. pic.twitter.com/diYfAhqAHI