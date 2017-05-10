Знайти
АКТУАЛЬНО

Трамп нагадав Лаврову про відповідальність Росії щодо виконання Мінських угод

Президент Косова розпустив парламент

Безвіз для України можуть підписати в Європарламенті 17 травня - ЗМІ

Суд у Нідерландах: Росія навмисне довела до банкрутства ЮКОС

Конституційна рада Франції офіційно оголосила Макрона обраним президентом

США можуть долучитися до "нормандського формату" - Клімкін




Трамп нагадав Лаврову про відповідальність Росії щодо виконання Мінських угод

Середа, 10 травня 2017, 20:00
Версія для друку Коментарі

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим наголосив на відповідальності Москви щодо виконання мінських угод.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Білого дому за результатами зустрічі Лаврова і Трампа, яке наводить канал ABC News.

"Президент підняв питання України, висловив відданість своєї адміністрації бути і надалі залученою до врегулювання конфлікту, а також наголосив на відповідальності Росії повною мірою виконувати Мінські угоди" - заявили у Білому домі.

Також, згідно з повідомленням, Трамп підкреслив "необхідність працювати разом, щоб покласти край конфлікту в Сирії, зокрема, звернувши увагу на необхідність стримувати режим Асада і Іран".

"Президент також підкреслив своє бажання вибудувати добрі відносини між США та Росією", — йдеться в повідомленні Білого дому.

Як повідомлялося, 10 травня у Білому домі відбулися зустрічі глави МЗС РФ Сергія Лаврова з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном і президентом Дональдом Трампом.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
20:00
Трамп нагадав Лаврову про відповідальність Росії щодо виконання Мінських угод
19:32
Конституційна рада Франції офіційно оголосила Макрона обраним президентом
19:11
Лавров розповів, про що говорив з Трампом і Тіллерсоном
18:40
Президент Косова розпустив парламент
18:26
Пенс: звільнення директора ФБР не пов'язане з розслідуванням втручання РФ
18:04
фото
У Білому домі проходить зустріч Лаврова і Трампа
17:58
В Сирії внаслідок авіаударів, ймовірно, коаліції загинули 11 людей
17:24
Туреччина закликала ЄС відкрити нові розділи переговорів про членство
17:15
Охочих емігрувати у Велику Британію поляків різко побільшало
16:59
фото
В результаті падіння вертольота в Австрії загинули двоє людей
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Сергій Сидоренко, Європейська правда

Тонкощі безвізу: як діяти на кордоні, щоби уникнути проблем. Відповіді на питання читачів

Багато запитань читачів були дуже слушними – і про правила безвізових поїздок з дітьми, в яких у паспорті немає відбитків пальців, і про поїздки без готелю, і про запрошення до друзів. Ми підготували новий детальний довідник, де є роз'яснення щодо більшість таких випадків...

Дмитро Шемелін, юридична фірма "Астерс"

Офшор на російський манер: чи поховають санкції ідею податкового раю в Криму

Кримські активи залишаться доступними тільки в режимі суворої секретності і під особисті гарантії уряду РФ. Кожного інвестора треба буде з великими труднощами заводити в Крим буквально "за руку", що, зрештою, росіяни можуть робити і зараз...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію матеріалів сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
   Яндекс.Метрика
  