Трамп напомнил Лаврову об ответственности РФ за выполнение Минских соглашений

Президент США Дональд Трамп во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым подчеркнул ответственность Москвы за выполнению Минских соглашений.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома по результатам встречи Лаврова и Трампа, которое приводит канал ABC News.

NEW: Trump expressed "desire to build a better relationship between" US, Russia in meeting with Russian Foreign Minister, per White House. pic.twitter.com/diYfAhqAHI