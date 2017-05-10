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Трамп напомнил Лаврову об ответственности РФ за выполнение Минских соглашений

Среда, 10 мая 2017, 20:00
Версия для печати Комментарии

Президент США Дональд Трамп во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым подчеркнул ответственность Москвы за выполнению Минских соглашений.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома по результатам встречи Лаврова и Трампа, которое приводит канал ABC News.

"Президент поднял вопрос Украины, выразил преданность своей администрации быть и в дальнейшем привлеченной к урегулированию конфликта, а также подчеркнул ответственность России в полной мере выполнять Минские соглашения", - заявили в Белом доме.

Также, согласно сообщению, Трамп подчеркнул "необходимость работать вместе, чтобы положить конец конфликту в Сирии, в частности, обратив внимание на необходимость сдерживать режим Асада и Иран".

"Президент также подчеркнул свое желание выстроить хорошие отношения между США и Россией", — говорится в сообщении Белого дома.

Как сообщалось, 10 мая в Белом доме состоялись встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и президентом Дональдом Трампом.

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