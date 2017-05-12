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Порошенко зробив неправдиву заяву про скасування віз до країн Америки та Азії

П'ятниця, 12 травня 2017, 10:34
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Президент Петро Порошенко в інтерв’ю телеканалу 1+1 повідомив про скасування візового режиму для громадян України у поїздках до десятків країн Азії та Латинської Америки.

Інтерв’ю глави держави опубліковане на сайті телеканалу 1+1.

Порошенко заявив, що одночасно із вступом в дію безвізу з країнами Європейського союзу візові вимоги знімуть також держави за межами європейського континенту.

"Більше 35 країн Латинської Америки, Азії, які зв’язані з Євросоюзом угодами про безвізовий режим, автоматично будуть надавати українцям право подорожі до (відповідних країн) Латинської Америки та Азії", - заявив він.

Ця інформація не відповідає дійсності.

Угоди про скасування візового режиму, за якими ЄС узгодив взаємне скасування віз із низкою держав за межами європейського континенту, не передбачає автоматичного скасування ними віз для третіх держав, в тому числі України.

Більше того, нещодавно МЗС у відповідь на журналістський запит видання "Новинарня" надало офіційне роз’яснення про те, що початок роботи безвізового режиму не передбачатиме скасування віз у неєвропейські держави, це буде можливим лише в разі успішних переговорів України з даними державами  про взаємне скасування віз. "Новинарня" надала ЄП скріншот відповіді МЗС, у міністерстві також підтвердили, що надавали таке роз’яснення.

Також Порошенко в інтерв’ю заявив, що з початком дії безвізу відкриваються "чотири свободи" у відносинах з ЄС, що також є неправдою, оскільки за загальноприйнятою термінологією "четвертою свободою" називають рух робочої сили; переговори про його відкриття між Україною та ЄС навіть не ведуться.

Як відомо, раніше від Петра Порошенка неодноразово лунали необґрунтовані обіцянки про скасування візового режиму до певної дати, ці дати кілька разів змінювалися.

Як повідомлялося, 11 травня Євросоюз завершив схвалення безвізового режиму для України.

Про те, як саме працюватиме безвізовий режим з Євросоюзом, читайте у статті: "Без віз, та не без правил: як працюватиме на практиці безвізовий режим з Євросоюзом".

Детальніші роз’яснення читайте у статті: "Тонкощі безвізу: як діяти на кордоні, щоби уникнути проблем. Відповіді на питання читачів".

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