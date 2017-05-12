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Порошенко сделал неправдивое заявление об отмене виз в страны Америки и Азии

Пятница, 12 мая 2017, 10:34
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Президент Петр Порошенко в интервью телеканалу 1+1 сообщил об отмене визового режима для граждан Украины при поездках в десятки стран Азии и Латинской Америки.

Интервью главы государства опубликовано на сайте телеканала 1+1.

Порошенко заявил, что одновременно со вступлением в действие безвиза со странами Европейского союза визовые требования снимут также государства за пределами европейского континента.

"Более 35 стран Латинской Америки, Азии, которые связаны соглашениями с Евросоюзом о безвизовом режиме, автоматически будут предоставлять украинцам право на путешествия в (соответствующие страны) Латинской Америки и Азии", - заявил он.

Эта информация не соответствует действительности.

Соглашение об отмене визового режима, по которому ЕС согласовал взаимную отмену виз с рядом стран за пределами европейского континента, не предусматривает автоматической отмены ими виз для третьих государств, в том числе Украины.

Более того, недавно МИД в ответ на журналистский запрос издания "Новинарня" дал официальное разъяснение о том, что начало работы безвизового режима не предполагает отмены виз в неевропейские государства, это станет возможным лишь в случае успешных переговоров Украины с данными государствами о взаимной отмене виз. "Новинарня" предоставила ЕвроПравде скриншот ответа МИД, в министерстве также подтвердили, что давали такое разъяснение.

Также Порошенко в интервью заявил, что с началом действия безвиза открываются "четыре свободы" в отношениях с ЕС, что также неправда, поскольку по общепринятой терминологии "четвертой свободой" называют движение рабочей силы; переговоры о его открытии между Украиной и ЕС даже не ведутся.

Как известно, ранее от Петра Порошенко неоднократно звучали необоснованные обещания об отмене визового режима до определенной даты, причем эти даты несколько раз менялись.

Как сообщалось, 11 мая Евросоюз завершил принятие безвизового режима для Украины.

О том, как именно будет работать безвизовый режим с Евросоюзом, читайте в статье: "Без виз, но не без правил: как будет работать на практике безвизовый режим с Евросоюзом".

Подробные разъяснения читайте в статье: "Тонкости безвиза: что делать на границе, чтобы избежать проблем. Отвечаем на вопросы читателей".

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