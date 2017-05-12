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У центрі Рима пролунав вибух

П'ятниця, 12 травня 2017, 11:22
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У п’ятницю вранці у центрі Рима пролунав вибух, даних про жертв та поранених поки не надходило.

За даними агентства Ansa, вибух стався поблизу поштового відділення на вулиці Авентіно у центральній частині італійської столиці.

Фото Franz Benvenuti

На місці працюють пожежники та вибухотехніки, місце інциденту оточила поліція.

За попередньою інформацією, пошкоджено щонайменше один автомобіль. Даних про жертв чи поранених поки немає.

За даними слідства, підірвався пристрій, який хтось заклав між двома автомобілями, припаркованими поруч із поштовим відділенням.

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