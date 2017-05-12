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Лише чверть українців знають, як працюватиме безвіз з ЄС – опитування

П'ятниця, 12 травня 2017, 13:27
Версія для друку Коментарі

Лише 25% громадян України знають про те, яким чином працюватиме безвізовий режим з Європейським союзом.

Такими є дані опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Соціологи з’ясували, що лише 25% опитаних змогли правильно відповісти на питання, скільки часу можна буде перебувати на території ЄС за умов безвізового режиму. В той же час 20% респондентів вважають, що безвізовий режим дозволить залишатись в ЄС довше 90 днів в будь-який 180-денний період. 

Також в українців немає достатніх знань про переваги біометричного паспорта. Лише 33% респондентів назвали наявність біометричного паспорта однією з необхідних умов для перетину Шенгенського кордону без візи. 

Соціологи однією з причин низької обізнаності громадян називають відсутність системного роз’яснення питань прав та обов'язків, пов`язаних із впровадженням безвізового режиму. Зазначається, що лише 5% повідомлень у пресі на цю тему містили аналітику, решта – короткі звіти про процес отримання безвізу. 

Як повідомлялося, 11 травня Євросоюз завершив схвалення безвізового режиму для України.

Про те, як саме працюватиме безвізовий режим з Євросоюзом, читайте у статті: "Без віз, та не без правил: як працюватиме на практиці безвізовий режим з Євросоюзом".

Детальніші роз’яснення читайте у статті: "Тонкощі безвізу: як діяти на кордоні, щоби уникнути проблем. Відповіді на питання читачів".

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