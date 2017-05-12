Лишь четверть украинцев знают, как будет работать безвиз с ЕС – опрос

Пятница, 12 мая 2017, 13:27

Лишь 25% граждан Украины знают о том, каким образом будет работать безвизовый режим с Европейским союзом.

Таковы данные опроса Киевского международного института социологии.

Социологи выяснили, что лишь 25% опрошенных смогли правильно ответить на вопрос, сколько времени можно будет находиться на территории ЕС в условиях безвизового режима. В то же время 20% респондентов считают, что безвизовый режим позволит оставаться в ЕС дольше 90 дней в любой 180-дневный период.

Также у украинцев нет достаточных знаний о преимуществах биометрического паспорта. Лишь 33% респондентов назвали наличие биометрического паспорта одним из необходимых условий для пересечения границы Шенгенской зоны без визы.

Социологи называют одной из причин низкой осведомленности граждан отсутствие системного разъяснения прав и обязанностей, связанных с внедрением безвизового режима. Отмечается, что только 5% сообщений в прессе на эту тему содержали аналитику, остальные – короткие отчеты о процессе получения безвиза.

Как сообщалось, 11 мая Евросоюз завершил принятие безвизового режима для Украины.

О том, как именно будет работать безвизовый режим с Евросоюзом, читайте в статье: "Без виз, но не без правил: как будет работать на практике безвизовый режим с Евросоюзом".

Подробные разъяснения читайте в статье: "Тонкости безвиза: как действовать на границе, чтобы избежать проблем. Ответы на вопросы читателей".