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Європол назвав хакерську атаку на сто країн безпрецедентною

Неділя, 14 травня 2017, 13:31
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Європол назвав безпрецедентною хакерську атаку на десятки тисяч комп’ютерів по всьому світу.

Про це йдеться в офіційній заяві Європолу.

"Європейський Центр боротьби з кіберзлочинністю (ЕС3) Європолу тісно співпрацює з підрозділами по боротьбі з кіберзлочинністю та ключовими галузевими партнерами країн, які були піддані хакерським атакам, для зниження загрози та допомоги тим, хто постраждав", - йдеться у заяві.

У Європолі заявили, що нещодавня атака є безпрецедентною та потребує комплексного міжнародного розслідування для виявлення винних.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що масштабна вірусна атака, яка напередодні вразила десятки тисяч комп’ютерів по всьому світу, була вчинена кіберугрупованням з можливими зв’язками з Росією.

Як повідомляє Bloomberg, від вірусної атаки напередодні постраждали понад 75 тисяч комп’ютерів у 99 країнах світу.

У Британії лікарні навіть не могли приймати пацієнтів, які потребували невідкладної допомоги.

Вірус WannaCry також атакував комп'ютери в Україні та Росії.

Вірус заражає комп'ютер, шифруючи всі збережені на ньому дані. При цьому зловмисники обіцяють розкодувати файли після отримання викупу.

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