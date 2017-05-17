НАТО про блокування сайтів: це питання безпеки, а не свободи слова

Середа, 17 травня 2017, 10:49

У НАТО офіційно відреагували на рішення Києва щодо санкцій проти низки російських сайтів в Україні.

Відповідний коментар "Європейській правді" надав представник Північноатлантичного альянсу.

"Український уряд дав чітко зрозуміти, що цей указ є питанням безпеки, а не свободи слова" - повідомили у НАТО.

Представник Альянсу нагадав, що НАТО співпрацює з Україною у процесі її реформування, в тому числі у сфері демократії, верховенства права і прав людини.

"Свобода слова охоплюється цим діалогом. Ми віримо у відданість України своїм міжнародним зобов'язанням, і тому, що в країні діє система стримувань і противаг" - заявили в НАТО.

Як відомо, 16 травня президент України підписав указ, який ґрунтується на рішенні РНБО та накладає санкції на низку російських IT-компаній, в тому числі розробників програмного забезпечення. Також цей указ зобов’язує всіх провайдерів заблокувати доступ до низки російських інтернет-сервісів, включаючи Яндекс, Вконтакте, Односклассники.

Як повідомлялося, ЄС чекає від України детальніших пояснень щодо цього указу.