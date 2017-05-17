НАТО о блокировке сайтов: это вопрос безопасности, а не свободы слова

Среда, 17 мая 2017, 10:49

В НАТО официально отреагировали на решение Киева ввести санкции против ряда российских сайтов в Украине.

Соответствующий комментарий "Европейской правде" предоставил представитель Североатлантического альянса.

"Украинское правительство четко дало понять, что этот указ является вопросом безопасности, а не свободы слова", - сообщили в НАТО.

Представитель Альянса напомнил, что НАТО сотрудничает с Украиной в процессе ее реформирования, в том числе в сфере демократии, верховенства права и прав человека.

"Свобода слова охватывается этим диалогом. Мы верим в преданность Украины своим международным обязательствам, и тому, что в стране действует система сдержек и противовесов" - заявили в НАТО.

Как известно, 16 мая президент Украины подписал указ, который основывается на решении СНБО и накладывает санкции на ряд российских IT-компаний, в том числе разработчиков программного обеспечения. Также этот указ обязывает всех провайдеров заблокировать доступ к ряду российских интернет-сервисов, включая Яндекс, Вконтакте, Односклассники.

Как сообщалось, ЕС ждет от Украины более детальных разъяснений этого указа.