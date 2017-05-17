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МВФ вимагає надати "прослушку" НАБУ та зупинити закон, що вбиває агентство – документ

Середа, 17 травня 2017, 12:03
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Міжнародний валютний фонд звернувся до українського уряду з листом-попередженням, в якому нагадав про зобов’язання щодо забезпечення діяльності НАБУ.

"Європейська правда" має у розпорядженні копію листа за підписом Рона Ван Роодена, керівника місії МВФ до України, що надійшов до України в понеділок, 15 травня.

Переважна частина листа присвячена законопроекту №6220, який має намір змінити Кримінальний процесуальний кодекс таким чином, що НАБУ буде позбавлене можливості розслідувати корупційні звинувачення проти високопосадовців.

"Нашу увагу привернув факт обговорення у ВР пропозицій, які можуть дозволити іншим правоохоронним органам розслідувати факти корупції на вищих щаблях влади (законопроекту №6220)", - йдеться у зверненні, де перелічені також інші положення проекту.

В МВФ попередили, що його ухвалення "суперечитиме зобов’язанню керівництва (України)", "може серйозно підірвати ефективність системи боротьби з корупцією" та "не відповідатиме програмі МВФ".

У зв’язку з цим місія Фонду просить прем’єра "допомогти втримати законодавчу базу у відповідності з політикою, передбаченою в меморандумі (з МВФ)".

Окрім цього, місія Міжнародного валютного фонду нагадала, що для продовження виконання програми Київ має виконати своє попереднє зобов’язання і надати НАБУ право самостійно ініціювати в суді прослуховування підозрюваних. Зараз для негласного прослуховування НАБУ має просити СБУ про звернення до суду.

"Ми хотіли б наполегливо заохотити введення в дію законопроекту, який дозволяє НАБУ здійснювати незалежне прослуховування, як це було узгоджено (із представниками української влади), до кінця травня", - йдеться у листі за підписом керівника місії.

Раніше повідомлялося, що посли країн-членів "Великої сімки" стурбовані законопроектом, який становить загрозу НАБУ.

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