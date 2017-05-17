МВФ требует предоставить "прослушку" НАБУ и остановить закон, убивающий агентство – документ

Среда, 17 мая 2017, 12:03

Международный валютный фонд обратился к украинскому правительству с письмом-предупреждением, в котором напомнил об обязательствах по обеспечению деятельности НАБУ.

В распоряжении "Европейская правды" имеется копия письма за подписью Рона ван Роодена, руководителя миссии МВФ, поступившего в понедельник 15 мая.

Большая часть письма посвящена законопроекту №6220, цель которого – изменить Уголовный процессуальный кодекс таким образом, что НАБУ будет лишено возможности расследовать коррупционные обвинения против высокопоставленных чиновников.

"Наше внимание привлек факт обсуждения в ВР предложений, которые могут позволить другим правоохранительным органам расследовать факты коррупции на высших уровнях власти (законопроект №6220)", - говорится в обращении, где перечислены также другие положения проекта.

В МВФ предупредили, что его принятие "будет противоречить обязательству руководства (Украины)", "может серьезно подорвать эффективность системы борьбы с коррупцией" и "не будет соответствовать программе МВФ".

В связи с этим миссия Фонда просит премьера "помочь сохранить законодательную базу в соответствии с политикой, предусмотренной в меморандуме (с МВФ)".

Кроме этого, миссия Международного валютного фонда напомнила, что для продолжения выполнения программы Киев должен выполнить свое предыдущее обязательство и предоставить НАБУ право самостоятельно инициировать в суде прослушивание подозреваемых. Сейчас для негласного прослушивания НАБУ должно просить СБУ об обращении в суд.

"Мы хотели бы настоятельно призвать к введению в действие законопроекта, который позволяет НАБУ осуществлять независимое прослушивание, как это было согласовано (с представителями украинской власти), до конца мая", - говорится в письме за подписью руководителя миссии.

Ранее сообщалось, что послы стран-членов "Большой семерки" обеспокоены законопроектом, который представляет угрозу НАБУ.