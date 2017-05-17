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Порошенко вважає "героєм" президента ЄП, що підписав безвізовий режим

Середа, 17 травня 2017, 16:30
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Президент Петро Порошенко офіційно запросив до України президента Європейського парламенту Антоніо Таяні.

Про це він заявив у Страсбурзі на спільній з Таяні прес-конференції після підписання рішення про безвізовий режим для України.

"Ви справжній герой України, який повернув Україну  до європейської родини", - заявив Порошенко, звертаючись до європейського колеги.

"Я хочу скористатися цією можливістю, щоби запросити Таяні до України", - зазначив президент України.

Як відомо, підписання регламенту ЄС щодо скасування короткотермінових віз для громадян України є формальним кроком, президент ЄП зобов’язаний це зробити. Ключову роль у просування цього документа мала доповідачка Марія Габріель, яка також була присутня на церемонії підписання.

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