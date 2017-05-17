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Порошенко считает "героем" президента ЕП, подписавшего безвизовый режим

Среда, 17 мая 2017, 16:30
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Президент Петр Порошенко официально пригласил в Украину президента Европейского парламента Антонио Таяни.

Об этом он заявил в Страсбурге, на совместной с Таяни пресс-конференции после подписания решения о безвизовом режиме для Украины.

"Вы настоящий герой Украины, который вернул Украину в европейскую семью", - заявил Порошенко, обращаясь к европейскому коллеге.

"Я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы пригласить Таяни в Украину", - отметил президент.

Как известно, подписание регламента ЕС по отмене краткосрочных виз для граждан Украины является формальным шагом, президент ЕП обязан это сделать. Ключевую роль в продвижении этого документа имела докладчик Мария Габриэль, которая также присутствовала на церемонии подписания.

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