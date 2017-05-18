Знайти
АКТУАЛЬНО

Опубліковано карту грошових вимог ЄС для українських подорожуючих

Єврокомісія оштрафувала Facebook на $120 млн за обман при купівлі WhatsApp

Держдеп: блокування російских сайтів є проблемою для свободи слова

Російські бомбардувальники тричі пролетіли біля нідерландського фрегата

Reuters: штаб Трампа мав 18 контактів з РФ, спілкувалися і з Медведчуком

США вирішили не забороняти ноутбуки на рейсах з Європи




У ДТП в Туреччині постраждали 16 українських туристів – посольство

Четвер, 18 травня 2017, 13:05
Версія для друку Коментарі

У ДТП в турецькій провінції Мугла постраждали 16 українських туристів, а також гід і водій.

Про це повідомляє офіс з питань культури і туризму посольства Туреччини в Україні, передає Інтерфакс-Україна.  

Двоє людей госпіталізовані, 16 особам надали амбулаторну медичну допомогу.

"В результаті аварії з 18 осіб, які перебували в автобусі (16 українських туристів, гід і водій) двоє людей були госпіталізовані, а 16 особам була надана амбулаторна медична допомога. Загрози життю двом госпіталізованим немає", - йдеться в повідомленні.

У посольстві зазначили, що в автобусі перебували туристи з України з різних готелів Бодрума, вони прямували на одноденну екскурсію в Памуккале у провінції Денізлі.

Нагадаємо, раніше турецьке видання Hurriyet Daily News повідомило, що у Туреччині мікроавтобус, що перевозив російських туристів, перекинувся 18 травня на трасі між Мугла та Денізлі на південному заході Туреччини. Близько 18 осіб отримали травми.

Посольство РФ в Анкарі заявило, що в автобусі, який перекинувся у Туреччині 18 травня перебували громадяни України, а не Росії.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
14:20
Reuters: штаб Трампа мав 18 контактів з РФ, спілкувалися і з Медведчуком
14:14
Мей: поки Brexit не закінчиться, Шотландія не повинна проводити референдум
13:51
Прем'єр Ірландії пішов з посади голови керівної партії після скандалу в поліції
13:50
Видача біометричних паспортів б'є рекорди
13:45
США розширили санкції проти Ірану через ракетну програму
13:30
Зустріч Порошенка, Макрона і Меркель планується найближчим часом - МЗС
13:22
Туреччина створить кібер-армію проти можливих кібератак - міністр
13:05
У ДТП в Туреччині постраждали 16 українських туристів – посольство
12:36
Опубліковано карту грошових вимог ЄС для українських подорожуючих
12:29
В МЗС підтвердили, що під час ДТП у Туреччині постраждали українці
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Сергій Сидоренко, Європейська правда

Свобода слова чи безпека: як розділилася Європа щодо заборони соцмереж та "Яндексу"

"Порошенко має невідкладно скасувати рішення про заборону". "Це – неприйнятна атака на свободу слова і свободу інформації", – йдеться в заявах. Діаметрально протилежна позиція пролунала зі штаб-квартири НАТО... Протестів на адресу Києва, схоже, чекати не варто...

Ганна Твердохліб, Ужгородський прес-клуб

Два світи для виноробів: чому угорський Токай не схожий на сусіднє Закарпаття

Для маленьких приватних виноробів Словаччина, Угорщина та й загалом Євросоюз забезпечують сприятливі умови для розвитку бізнесу. Не дивно, адже виноробство – це значно більше, аніж виготовлення та споживання вина.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію новин з сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
   Яндекс.Метрика
  