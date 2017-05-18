У ДТП в Туреччині постраждали 16 українських туристів – посольство

Четвер, 18 травня 2017, 13:05

У ДТП в турецькій провінції Мугла постраждали 16 українських туристів, а також гід і водій.

Про це повідомляє офіс з питань культури і туризму посольства Туреччини в Україні, передає Інтерфакс-Україна.

Двоє людей госпіталізовані, 16 особам надали амбулаторну медичну допомогу.

"В результаті аварії з 18 осіб, які перебували в автобусі (16 українських туристів, гід і водій) двоє людей були госпіталізовані, а 16 особам була надана амбулаторна медична допомога. Загрози життю двом госпіталізованим немає", - йдеться в повідомленні.

У посольстві зазначили, що в автобусі перебували туристи з України з різних готелів Бодрума, вони прямували на одноденну екскурсію в Памуккале у провінції Денізлі.

Нагадаємо, раніше турецьке видання Hurriyet Daily News повідомило, що у Туреччині мікроавтобус, що перевозив російських туристів, перекинувся 18 травня на трасі між Мугла та Денізлі на південному заході Туреччини. Близько 18 осіб отримали травми.

Посольство РФ в Анкарі заявило, що в автобусі, який перекинувся у Туреччині 18 травня перебували громадяни України, а не Росії.