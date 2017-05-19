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Росія визначилася з тим, хто замінить посла, якого вбили у Туреччині

П'ятниця, 19 травня 2017, 12:57
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У Росії комітет Держдуми з міжнародних справ підтримав призначення глави департаменту Ситуаційно-кризового центру МЗС РФ Олексія Єрхова на посаду посла РФ в Туреччині.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерело, знайоме з ходом закритого засідання комітету Держдуми РФ.

"Була розглянута за поданням МЗС РФ кандидатура голови ДСКЦ МЗС РФ Єрхова на посаду посла Росії в Туреччині. Комітет погодився з його призначенням", - сказав співрозмовник агентства.

Кандидатуру Єрхова ще мають схвалити на пленарному засіданні Держдуми РФ.

Нагадаємо, напад на посла Росії в Анкарі Андрія Карлова відбувся 19 грудня 2016 року під час виступу на відкритті виставки, організованої спільними зусиллями посольства Росії в Анкарі та муніципалітету столичного району Чанкая.

Нападник був убитий в ході операції поліції. Російський посол помер від отриманих поранень.

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