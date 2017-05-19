Россия определилась с тем, кто заменит посла, которого убили в Турции

Пятница, 19 мая 2017, 12:57

В России комитет Госдумы по международным делам поддержал назначение главы департамента Ситуационно-кризисного центра МИД РФ Алексея Ерхова на должность посла РФ в Турции.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом закрытого заседания комитета Госдумы РФ.

"Была рассмотрена по представлению МИД РФ кандидатура председателя ДСКЦ МИД РФ Ерхова на должность посла России в Турции. Комитет согласился с его назначением", - сказал собеседник агентства.

Кандидатуру Єрхова еще должны одобрить на пленарном заседании Госдумы РФ.

Напомним, нападение на посла России в Анкаре Андрея Карлова произошло 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии выставки, организованной совместными усилиями посольства России в Анкаре и муниципалитета столичного района Чанкая.

Нападавший был убит в ходе операции полиции. Российский посол скончался от полученных ранений.