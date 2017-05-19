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Переговори щодо Brexit розпочнуться 19 червня – The Guardian

П'ятниця, 19 травня 2017, 18:25
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Головний перемовник ЄС щодо Brexit Мішель Барньє запланував розпочати переговори щодо виходу Великобританії з Євросоюзу 19 червня, через 11 днів після проведення позачергових парламентських виборів.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на офіс Мішеля Барньє.

Повідомляється, що вранці 19 червня Барньє планує зустрітися з британським міністром з питань Brexit Девідом Девісом, щоб виробити можливі сценарії виходу.

ЄС наполягає на поділі переговорів на чотири тижневі цикли, кожен із яких має бути присвячений ключовій проблемі.

Під час першого тижня буде проведено політичну підготовку. Другого тижня сторони оприлюднять пов’язані з Brexit документи.

Третього тижня Девіс та Барньє проведуть переговори у Брюсселі, а також, ймовірно, у Лондоні. Під час останнього тижня Барньє представить результати переговорів перед Радою ЄС та Європарламентом.

Барньє сподівається досягнути угоди про права громадян, закон про Brexit та кордони Ірландії під час першого етапу переговорів, який, як він сподівається, буде завершено до кінця 2017 року.

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