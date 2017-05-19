Найти
АКТУАЛЬНО

Украина введет заградительные пошлины на российский шоколад

Украинские и голландские ОО призвали Сенат Нидерландов ратифицировать ассоциацию

ЕС: блокировка соцсетей это вопрос нацбезопасности, но не забывайте о свободе слова

Делегация Украины в ПАСЕ сорвала еще один план РФ по возвращению в ассамблею

Шведская прокуратура прекращает расследование в отношении основателя Wikileaks

ЕС настаивает на избрании высококвалифицированного и независимого аудитора НАБУ




Переговоры по Brexit начнутся 19 июня – The Guardian

Пятница, 19 мая 2017, 18:25
Версия для печати Комментарии

Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье запланировал начать переговоры по выходу Великобритании из Евросоюза 19 июня, через 11 дней после проведения внеочередных парламентских выборов.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на офис Мишеля Барнье.

Сообщается, что утром 19 июня Барнье планирует встретиться с британским министром по вопросам Brexit Дэвидом Дэвисом, чтобы выработать возможные сценарии выхода.

ЕС настаивает на разделении переговоров на четыре недельные циклы, каждый из которых должен быть посвящен ключевой проблеме.

Во время первой недели будет проведена политическая подготовка. На второй недели стороны обнародуют связанные с Brexit документы.

На третьей недели Дэвис и Барнье проведут переговоры в Брюсселе, а также, вероятно, в Лондоне. Во время последней недели Барнье представит результаты переговоров перед Советом ЕС и Европарламентом.

Барнье надеется достичь соглашения о правах граждан, законе о Brexit и границе Ирландии во время первого этапа переговоров, который, как он надеется, будет завершен к концу 2017 года.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
18:53
Теракт на Елисейских полях: в деле арестовали подозреваемого
18:25
Переговоры по Brexit начнутся 19 июня – The Guardian
18:14
В центре Мюнхена мужчина, оставив непонятное послание, совершил самосожжение
17:54
Из-за безвизового режима Польша увеличивает количество таможенников на границе с Украиной
17:45
В Греции суд приговорил 15 человек за нелегальные перевозки мигрантов
17:43
Нападение в Милане: дело открыли по обвинению в терроризме
17:22
Более три четверти граждан ЕС против присоединения Турции к блоку – опрос
17:09
Юнкер и Туск встретятся на следующей неделе с Эрдоганом в Брюсселе
17:07
Украина введет заградительные пошлины на российский шоколад
16:45
В Афганистане от взрыва бомбы погибли 11 человек, среди них - 5 детей
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Виктор Константинов, для Европейской правды

Китай меняет внешнюю стратегию: что изменит проект "Один пояс, один путь"

Китайские инвестиции в страны, присоединившиеся к инициативе "Один пояс, один путь", составили около $50 млрд. В ближайшие годы эта сумма может вырасти втрое. Но наиболее важно то, что для реализации проекта Китаю придется пересмотреть принципы своей внешней политики.

Сергей Сидоренко, Европейская правда

Детский безвиз и загранпаспорт: детали и подводные камни семейных поездок в ЕС

Как оформить "правильный" загранпаспорт для ребенка? Почему есть те, кому отказали в выдаче "биометрики"? Какие документы нужны ребенку для оформления паспорта для пересечения границы? Что нужно для учебы в ЕС? Мы подготовили для вас подробные ответы на эти вопросы...


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование или перепечатка новостей возможна только со ссылкой
(для интернет-изданий - гиперссылкой) на Европейскую правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
   Яндекс.Метрика
  