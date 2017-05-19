Переговоры по Brexit начнутся 19 июня – The Guardian

Пятница, 19 мая 2017, 18:25

Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье запланировал начать переговоры по выходу Великобритании из Евросоюза 19 июня, через 11 дней после проведения внеочередных парламентских выборов.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на офис Мишеля Барнье.

Сообщается, что утром 19 июня Барнье планирует встретиться с британским министром по вопросам Brexit Дэвидом Дэвисом, чтобы выработать возможные сценарии выхода.

ЕС настаивает на разделении переговоров на четыре недельные циклы, каждый из которых должен быть посвящен ключевой проблеме.

Во время первой недели будет проведена политическая подготовка. На второй недели стороны обнародуют связанные с Brexit документы.

На третьей недели Дэвис и Барнье проведут переговоры в Брюсселе, а также, вероятно, в Лондоне. Во время последней недели Барнье представит результаты переговоров перед Советом ЕС и Европарламентом.

Барнье надеется достичь соглашения о правах граждан, законе о Brexit и границе Ирландии во время первого этапа переговоров, который, как он надеется, будет завершен к концу 2017 года.