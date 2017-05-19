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США не зацікавлені у зміні «нормандського формату» - спецпредставник ФРН

П'ятниця, 19 травня 2017, 19:21
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Адміністрація президента США Дональда Трампа не зацікавлена в зміні "нормандського формату". 

Про це заявив уповноважений уряду ФРН зі співробітництва з Росією Гернот Ерлер у інтерв'ю "Німецькій хвилі". 

"Американська сторона не зацікавлена в зміні формату. Це те враження, яке в нас склалося. Я думаю, що це також зрозуміли і в Києві", - зауважив він.

"У мене склалося враження, що адміністрація Дональда Трампа не має інтересу перебирати на себе додаткові завдання в Європі. А радше, продовжуючи курс адміністрації Барака Обами, вона вважає це європейською проблемою, яку мають розв'язувати європейці. Хоча, звісно, ми, зі свого боку, завжди дуже детально інформуємо американську сторону", - розповів Ерлер.

Він додав, що стосовно роботи "нормандського формату" постійно були консультації з Вашингтоном.

"Завжди проводилися консультації та погодження з Америкою. Проте - жодної прямої участі. Схоже, що це продовжуватиметься", - переконаний уповноважений німецького уряду.

Раніше у МЗС заявляли, що під час візиту міністра закордонних справ Павла Клімкіна до Вашингтона із президентом Дональдом Трампом та віце-президентом Майклом Пенсом обговорювалося питання залучення США до "нормандського формату". 

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