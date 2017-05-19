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США не заинтересованы в изменении "нормандского формата" - спецпредставитель ФРГ

Пятница, 19 мая 2017, 19:21
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Администрация президента США Дональда Трампа не заинтересована в изменении "нормандского формата".

Об этом заявил уполномоченный правительства ФРГ по сотрудничеству с Россией Гернот Эрлер в интервью "Немецкой волне".

"Американская сторона не заинтересована в изменении формата. Это то впечатление, которое у нас сложилось. Я думаю, что это также поняли и в Киеве", - отметил он.

"У меня сложилось впечатление, что администрация Дональда Трампа незаинтересованная брать на себя дополнительные задачи в Европе. А скорее, продолжая курс администрации Барака Обамы, считает это европейской проблемой, которую должны решать европейцы. Хотя, конечно, мы, со своей стороны, всегда очень подробно информируем американскую сторону ", - рассказал Эрлер.

Он добавил, что в отношении работы "нормандского формата" постоянно были консультации с Вашингтоном.

"Всегда проводились консультации и согласования с Америкой. Однако - никакого прямого участия. Похоже, что это будет продолжаться", - убежден уполномоченный германского правительства.

Ранее в МИД заявляли, что во время визита министра иностранных дел Павла Климкина в Вашингтон с президентом Дональдом Трампом и вице-президентом Майклом Пенсом обсуждался вопрос привлечения США к "нормандскому формату".

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