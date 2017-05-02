Знайти
АКТУАЛЬНО

Ердоган повернувся до лав керівної партії Туреччини, наступний крок - лідерство

Польща обурилась через слова Макрона про дружбу Качинського з Ле Пен

Конгрес США до 5 травня має ухвалити рішення щодо $560 млн допомоги для України

Греція та міжнародні кредитори дійшли згоди щодо пакету реформ

Прем'єр Мальти оголосив про дострокові парламентські вибори 3 червня

Під час першотравневих демонстрацій у Стамбулі затримали понад 200 осіб




Прем'єр Мальти оголосив про дострокові парламентські вибори 3 червня

Вівторок, 02 травня 2017, 13:50
Версія для друку Коментарі

Прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат заявив про проведення дострокових парламентських виборів 3 червня.

Про це повідомляє Neweurope.eu.

Мускат зробив цю заяву напередодні, 1 травня, перед багатотисячним натовпом прихильників Лейбористської партії у Валлетті. Заява була зроблена після зустрічі з президентом Мальти Марі-Луїз Колейро Прека.

Як відомо, на останніх виборах у 2013 році перемогу отримала Лейбористська партія на чолі з Джозефом Мускатом, наступні вибори повинні були пройти в 2018 році.

Головним опонентом Муската є лідер Націоналістичної партії Мальти Сімон Бусуттіл.

"3 червня Мальта зробить вибір: повернути час назад чи рухатися вперед", - написав у своєму Twitter прем'єр-міністр.

Повідомляється, що мальтійський прем'єр-міністр звинувачує опозицію у фабрикації брехні проти нього, підриві політичної та економічної стабільності.

Зазначається, що найбільшим викликом для Муската є так звана історія з Panama leaks: зокрема, з'ясувалося, що дружина Муската, Мішель, нібито володіє офшорною компанією. Нещодавно Мускат заявив, що він "чистий".

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
14:48
В Сочі розпочалися переговори Меркель та Путіна
14:47
Внаслідок двох терактів ІДІЛ в Іраку загинули 7 військових
14:25
Ердоган повернувся до лав керівної партії Туреччини, наступний крок - лідерство
14:19
У Туреччині затримали ще понад 2000 осіб за зв'язки з Гюленом
13:59
Спецслужби Швейцарії попереджають про загрозу терактів у країні
13:50
Прем'єр Мальти оголосив про дострокові парламентські вибори 3 червня
13:21
Китай знову заявив, що проти розгортання системи ПРО в Південній Кореї
13:16
Грецька опозиція не голосуватиме за нові заходи жорсткої економії
12:41
Бойовики ІДІЛ заявили про захоплення у талібів одного із районів на сході Афганістану
12:21
Польща обурилась через слова Макрона про дружбу Качинського з Ле Пен
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Юрій Панченко, Європейська правда

Удар з минулого: Македонія на роздоріжжі між ЄС і "православними скрепами"

Чи повернеться Македонія до авторитарної влади, прем’єр якої дружить із Путіним та говорить про ворожість західних цінностей? Для цього потрібно не допустити формування проєвропейської коаліції та роздмухати етнічні конфлікти, щоб змусити громадян забути про корупційність попереднього уряду.

Сергій Сидоренко, Європейська правда

Депутат, що їздив до Сирії з Аграмунтом: Росіяни маніпулювали мною під час цього візиту

За візит до Сирії я не отримав нічого... Я був у Донецьку та Луганську в лютому 2014-го, перед війною, і готовий поїхати туди ще, в якості доповідача по Україні, адже це дозволило б мені краще зрозуміти, що відбувається в рамках російської агресії проти України...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію матеріалів сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
   Яндекс.Метрика
  