Прем'єр Мальти оголосив про дострокові парламентські вибори 3 червня

Прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат заявив про проведення дострокових парламентських виборів 3 червня.

Про це повідомляє Neweurope.eu.

Мускат зробив цю заяву напередодні, 1 травня, перед багатотисячним натовпом прихильників Лейбористської партії у Валлетті. Заява була зроблена після зустрічі з президентом Мальти Марі-Луїз Колейро Прека.

Як відомо, на останніх виборах у 2013 році перемогу отримала Лейбористська партія на чолі з Джозефом Мускатом, наступні вибори повинні були пройти в 2018 році.

Головним опонентом Муската є лідер Націоналістичної партії Мальти Сімон Бусуттіл.

"3 червня Мальта зробить вибір: повернути час назад чи рухатися вперед", - написав у своєму Twitter прем'єр-міністр.

On 3rd June, #Malta will choose whether to turn the clock back or move #forward -JM