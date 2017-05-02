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Премьер Мальты объявил о досрочных парламентских выборах 3 июня

Вторник, 02 мая 2017, 13:50
Версия для печати Комментарии

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат заявил о проведении досрочных парламентских выборов 3 июня.

Об этом сообщает Neweurope.eu.

Мускат сделал это заявление накануне, 1 мая, перед многотысячной толпой сторонников Лейбористской партии в Валлетте. Заявление было сделано после встречи с президентом Мальты Мари-Луиз Колейро Прека.

Как известно, на последних выборах в 2013 году победу одержала Лейбористская партия во главе с Джозефом Мускатом, следующие выборы должны были пройти в 2018 году.

Главным оппонентом Муската является лидер Националистической партии Мальты Симон Бусуттил.

"3 июня Мальта сделает выбор: вернуть время назад или двигаться вперед", - написал в своем Twitter премьер-министр.

Сообщается, что мальтийский премьер-министр обвиняет оппозицию в фабрикации лжи против него, подрыве политической и экономической стабильности.

Отмечается, что самым большим вызовом для Муската является так называемая история с Panama leaks: в частности, выяснилось, что жена Муската, Мишель, якобы владеет оффшорной компанией. Недавно Мускат заявил, что он "чистый".

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