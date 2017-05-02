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Прем’єр-міністр Чехії оголосив про відставку уряду

Вівторок, 02 травня 2017, 15:40
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Прем’єр-міністр Чехії Богуслав Соботка цього тижня подасть прохання про відставку свого кабінету через підозрілі ділові махінації міністра фінансів та першого віце-прем’єра Андрія Бабіша.

Про це повідомляють Ceske Noviny.

У вівторок, 2 травня, Богуслав Соботка заявив на прес-конференції, що зустрінеться із президентом Мілошем Земаном цього тижня та подасть прохання про відставку уряду.

"Я готовий повідомити президенту про відставку, припускаю, вже цього тижня", - заявив Соботка.

Таке рішення Соботка пояснив тим, що не може нести відповідальність за уряд, у якому міністра фінансів підозрюють у фінансових махінаціях.

Нагадаємо, раніше Соботка звинуватив міністра фінансів Андрія Бабіша у тому, що він не сплачував податки з обороту облігацій холдингу Agrofert, використовуючи для цього прогалини в законодавстві. Доходи Бабіша від облігацій становили 90 млн чеських крон на рік. Тоді Соботка публічно виматюкав міністра у соцмережі.

Варто зазначити, статки міністра Бабіша оцінюються у $2,5 млрд і він є другою найбагатшою людиною у Чехії.

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