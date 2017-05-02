Премьер-министр Чехии объявил об отставке правительства

Вторник, 02 мая 2017, 15:40

Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка на этой неделе подаст прошение об отставке своего кабинета из-за подозрительных деловых махинаций министра финансов и первого вице-премьера Андрея Бабиша.

Об этом сообщают Ceske Noviny.

Во вторник, 2 мая, Богуслав Соботка заявил на пресс-конференции, что он встретится с президентом Земаном на этой неделе и подаст прошение об отставке правительства.

"Я готов сообщить президенту об отставке, предполагаю, уже на этой неделе", - заявил Соботка.

Такое решение Соботка объяснил тем, что не может нести ответственность за правительство, в котором министра финансов подозревают в финансовых махинациях.

Напомним, ранее Соботка обвинил министра финансов Андрея Бабиша в том, что он не платил налоги с оборота облигаций холдинга Agrofert, используя для этого пробелы в законодательстве. Доходы Бабиша от облигаций составили 90 млн чешских крон в год. Тогда Соботка публично обматерил министра в соцсети.

Стоит отметить, состояние министра Бабиша оценивается в $2,5 млрд и он является вторым самым богатым человеком в Чехии.