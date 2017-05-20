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На виборах президента Ірану перемагає чинний глава держави Хасан Роухані

Субота, 20 травня 2017, 11:44
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Чинний президент Ірану Хасан Роухані перемагає на виборах глави держави, які відбулися 19 травня.

Про це повідомляє державне іранське агентство IRNA.

Представник Міністерства внутрішніх справ Ірану сьогодні повідомив, що  майже всі бюллетені пораховані і за Роухані проголосували 22,7 млн громадян (більше половини виборців).

Суперник Роухані від консервативного табору Ібрагім Раісі набрав 15,4 мільйонів голосів виборців. Решта кандидатів не набрали і 500 тисяч голосів.

Раніше в МВС повідомили, що на виборах президента проголосували понад 40 мільйонів іранців, а явка перевищила 70%, що приблизно відповідає показникам виборів 2013 року.

Помірковані реформи Роухані дали змогу 2015 році укласти ядерну угоди між Іраном і світовими лідерами, що призвело до послаблення міжнародних санкцій проти Тегерана.

68-річний Роухані обіцяв відкрити Іран для всього світу і дати своїм громадянам більше свободи. Втім, він несподівано зіткнувся з серйозним викликом з боку Раісі, який є протеже Верховного лідера Алі Хаменеї.

Відповідно до теократичної системи ісламської республіки, Верховний лідер аятола Алі Хаменеї має остаточні повноваження ухвалювати рішення з усіх політичних питань.

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