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Подвійний теракт в Іраку: 35 загиблих, 50 поранених

Субота, 20 травня 2017, 14:08
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Терористи-смертники скоїли вибухи на контрольно-пропускних пунктах в Багдаді та на півдні Іраку, в результаті чого загинули щонайменше 35 людей, десятки отримали поранення.

Про це повідомляє AFP.

В Багдаді автомобіль терористів-смертників атакував контрольно-пропускний пункт в південному районі міста. В результаті вибуху загинули 24 особи і 20 отримали поранення. Силам безпеки вдалося вбити одного з нападників, але другий підірвав замінований автомобіль.

На півдні Іраку терорист-смертник підірвав замінований транспортний засіб на контрольно-пропускному пункті на околиці міста Басра, загинули 11 осіб і 30 поранені. Силам безпеки вдалося вбити другого терориста, який не встиг підірвати свій автомобіль.

Після терактів терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за напади.

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