Двойной теракт в Ираке: 35 погибших, 50 раненых

Суббота, 20 мая 2017, 14:08

Террористы-смертники совершили взрывы на контрольно-пропускных пунктах в Багдаде и на юге Ирака, в результате чего погибли по меньшей мере 35 человек, десятки получили ранения.

Об этом сообщает AFP.

В Багдаде автомобиль террористов-смертников атаковал контрольно-пропускной пункт в южном районе города. В результате взрыва погибли 24 человека и 20 получили ранения. Силам безопасности удалось убить одного из нападавших, но второй взорвал заминированный автомобиль.

На юге Ирака террорист-смертник подорвал заминированное транспортное средство на контрольно-пропускном пункте на окраине города Басра, погибли 11 человек и 30 ранены. Силам безопасности удалось убить второго террориста, который не успел взорвать свой автомобиль.

После терактов террористическая группа "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападения.