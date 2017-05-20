США та Саудівська Аравія домовилися про постачання зброї на $100 млрд

Субота, 20 травня 2017, 17:31

Президент США Дональд Трамп сьогодні візьме участь у церемонії підписання низки оборонних та комерційних договорів з керівництвом Саудівської Аравії.

Про це повідомляє Associated Press.

Білий дім повідомив, що угоди включають в себе постачання зброї та військового обладнання на суму близько $100 мільярдів вже зараз, плюс ще $350 млрд на найближчі 10 років.

США наголошують, що пакет оборонного обладнання спрямований на підвищення безпеки в Перській затоки на тлі іранської агресії.

Він також призначений, щоб підтримати здатність Саудівської Аравії зробити свій внесок в антитерористичні операції в регіоні, знижуючи навантаження на американських військових для проведення цих операцій.

США є головним постачальником Саудівської Аравії в частині військових потреб. В останні роки США постачали Саудівській Аравії різноманітну техніку і обладнання від винищувачів F-15 до систем командування і контролю вартістю десятки мільярдів доларів.