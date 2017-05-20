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США и Саудовская Аравия договорились о поставках оружия на $100 млрд

Суббота, 20 мая 2017, 17:31
Версия для печати Комментарии

Президент США Дональд Трамп сегодня примет участие в церемонии подписания ряда оборонных и коммерческих договоров с руководством Саудовской Аравии.

Об этом сообщает Associated Press.

Белый дом сообщил, что соглашения включают в себя поставки оружия и военного оборудования на сумму около $100 миллиардов уже сейчас, плюс еще $350 млрд на ближайшие 10 лет.

США подчеркивают, что пакет оборонного оборудования направлен на повышение безопасности в регионе Персидского залива на фоне иранской агрессии.

Он также предназначен, чтобы поддержать способность Саудовской Аравии сделать свой вклад в антитеррористические операции в регионе, снижая нагрузку на американских военных для проведения этих операций.

США являются главным поставщиком Саудовской Аравии в части военных нужд. В последние годы США поставляли Саудовской Аравии разнообразную технику и оборудование от истребителей F-15 до систем командования и контроля стоимостью десятки миллиардов долларов.

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