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Арбітраж ООН з морського права виніс процедурне рішення за позовом України проти РФ

Понеділок, 22 травня 2017, 14:31
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Україна до 19 лютого 2018 року має підготувати документи щодо арбітражного провадження проти Росії, ініційованого через порушення нею Конвенції ООН з морського права 1982 року.

Про йдеться у повідомленні на сайті Постійної палати третейського суду в Гаазі.

Повідомляється, що 12 травня відбулося перше процедурне засідання Трибуналу за конвенцією з морського права ООН, в рамках якого створений арбітраж для розгляду спору України проти Російської Федерації.

Україна ініціювала арбітражне провадження проти РФ у вересні 2016 року "з метою захисту своїх прав як прибережної держави в прилеглих до Криму акваторіях в Чорному морі, Азовському морі та Керченській протоці".

Під час засідання трибунал провів консультації зі сторонами щодо процедурних рамок арбітражу, у тому числі календаря для усних і письмових заяв. Делегацію України очолювала заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль. Делегацію РФ - директор правового департаменту Міністерства закордонних справ РФ Роман  Колодкін.

18 травня трибунал прийняв правила процедури арбітражу на тлі обговорення на першому засіданні з процесуальних питань. Арбітраж складається з п'яти членів трибуналу під головуванням судді з Південної Кореї. До нього входять також судді з Алжиру, Мексики, РФ та Великої Британії.

Згідно із затвердженим регламентом розгляду справи, до 19 лютого 2018 року українська сторона має надати меморандум, який містить виклад обставин, на які спирається Україна, заяву з питання права і пояснення.

Російська Федерація у свою чергу до 19 листопада 2018 року повинна буде представити свій контрмеморандум, що містить будь-які заперечення з питань юрисдикції та/або прийнятності, відповідь на український меморандум, будь-які зустрічні вимоги і необхідні пояснення.

Після цього Україна до 19 квітня 2019 року зможе дати відповідь на російський контрмеморандум, а РФ отримає можливість до 19 вересня 2019 року представити свої повторні заперечення.

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