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Арбитраж ООН по морскому праву вынес процедурное решение по иску Украины против РФ

Понедельник, 22 мая 2017, 14:31
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Украина до 19 февраля 2018 года должна подготовить документы по арбитражному производству против России, инициированному за нарушение ею Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

Об этом говорится в сообщении на сайте Постоянной палаты третейского суда в Гааге.

Сообщается, что 12 мая состоялось первое процедурное заседание Трибунала по конвенции по морскому праву ООН, в рамках которого создан арбитраж для рассмотрения спора Украины против Российской Федерации.

Украина инициировала арбитражное производство против РФ в сентябре 2016 года "с целью защиты своих прав как прибрежного государства в прилегающих к Крыму акваториях в Черном море, Азовском море и Керченском проливе".

Во время заседания трибунал провел консультации со сторонами по процедурным рамкам арбитража, в том числе календарю для устных и письменных заявлений. Делегацию Украины возглавляла заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, делегацию РФ – директор правового департамента Министерства иностранных дел РФ Роман Колодкин.

18 мая трибунал принял правила процедуры арбитража на фоне обсуждения на первом заседании по процессуальным вопросам. Арбитраж состоит из пяти членов трибунала под председательством судьи из Южной Кореи. В него входят также судьи из Алжира, Мексики, РФ и Великобритании.

В соответствии с утвержденным регламентом рассмотрения дела, до 19 февраля 2018 года украинская сторона должна представить меморандум, содержащий изложение обстоятельств, на которые опирается Украина, заявление по вопросу права и объяснения.

Российская Федерация в свою очередь до 19 ноября 2018 года должна будет представить свой контрмеморандум, содержащий какие-либо возражения по вопросам юрисдикции и/или приемлемости в ответ на украинский меморандум, любые встречные требования и необходимые пояснения.

После этого Украина до 19 апреля 2019 года сможет дать ответ на российский контрмеморандум, а РФ получит возможность до 19 сентября 2019 года представить свои ответные возражения.

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