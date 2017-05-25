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Екс-прем'єр Греції отримав поранення після вибуху в його автомобілі

Четвер, 25 травня 2017, 19:19
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Колишній прем’єр-міністр Греції Лукас Пападемос був поранений сьогодні в Афінах під час вибуху в його автомобілі.

Про це повідомляє грецьке видання Protothema.

За попередньою інформацією, вибух стався під час руху автомобіля по місту. Поранення отримали Пападемос, його водій та охоронець. Повідомляється, що колишній прем’єр отримав поранення у ногу та живіт.

 

Повідомляється також, що вибух пролунав, коли Пападемос відкрив в автомобілі папку з документами. На фото видно, що куленепробивне скло розпалося, спрацювали подушки безпеки.

За інформацією лікарів, загрози життю Пападемоса та інших постраждалих немає.

Пападемос був призначений прем'єр-міністром у листопаді 2011 року на тлі політичних і економічних потрясінь. Він очолював уряд до травня 2012 року.

Він також працював на посаді віце-президента Європейського центрального банку.

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