Москва закликала НАТО відмовитися від конфронтації з РФ, "доки не пізно"

П'ятниця, 26 травня 2017, 11:53

Росія закликала НАТО доки не пізно припинити вибудовувати свої відносини з РФ у дусі конфронтації.

Про це йдеться у заяві МЗС РФ з нагоди 20-річчя підписання Основоположного акту про взаємні відносини, співпрацю і безпеку між Росією і НАТО.

Нарікаючи на курс НАТО на стримування Росії, в МЗС РФ заявили, що на даному етапі російсько-натовські відносини знаходяться в найглибшій з моменту закінчення холодної війни кризі.

"Розглядаємо спроби обходу принципів Основоположного акту як небезпечні і такі, що суперечать справжнім інтересам самих держав-членів НАТО. Бачимо в цьому прагнення альянсу легітимізувати військові приготування поблизу кордонів Росії, які в сукупності з військовою активністю окремих країн блоку змінюють розстановку сил в Європі і ведуть до небезпечного витка гонки озброєнь" - заявили в міністерстві.

При цьому у відомстві вважають, що негативні тенденції у відносинах "не є вибором Росії".

"Це – прямий результат багаторічної деструктивної лінії блоку, націленої на безоглядне досягнення військово-політичного домінування в європейських і світових справах. І поки не пізно, необхідно залишити спроби вибудовувати відносини з нашою країною у дусі схем і механізмів епохи конфронтації" - йдеться у повідомленні.

Раніше генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що НАТО не виключає проведення зустрічі з РФ на міністерському рівні, попри те, що в останні три роки така зустріч не була на порядку денному.