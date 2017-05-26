Москва призвала НАТО отказаться от конфронтации с РФ, "пока не поздно"

Пятница, 26 мая 2017, 11:53

Россия призвала НАТО, пока не поздно, прекратить выстраивать свои отношения с РФ в духе конфронтации.

Об этом говорится в заявлении МИД РФ по случаю 20-летия подписания Основополагающего акта о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Россией и НАТО.

Сетуя на курс НАТО на сдерживание России, в МИД РФ заявили, что на данном этапе российско-натовские отношения находятся в глубочайшем с момента окончания холодной войны кризисе.

"Рассматриваем попытки обхода принципов Основополагающего акта как опасные и противоречащие подлинным интересам самих государств-членов НАТО. Видим в этом стремление альянса легитимизировать военные приготовления вблизи границ России, которые в совокупности с военной активностью отдельных стран блока меняют расстановку сил в Европе и ведут к опасному витку гонки вооружений", - заявили в министерстве.

При этом в ведомстве считают, что негативные тенденции в отношениях "не является выбором России".

"Это – прямой результат многолетней деструктивной линии блока, нацеленной на безоговорочное достижение военно-политического доминирования в европейских и мировых делах. И пока не поздно, необходимо оставить попытки выстраивать отношения с нашей страной в духе схем и механизмов эпохи конфронтации", - говорится в сообщении.

Ранее генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не исключает проведения встречи с РФ на министерском уровне, несмотря на то, что в последние три года такая встреча не была на повестке дня.