В Іспанії автомобіль врізався в натовп, постраждали 8 людей

Понеділок, 29 травня 2017, 07:41

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В іспанському місті Марбелья в неділю ввечері автомобіль на високій швидкості виїхав на пішохідну вулицю, де врізався в людей.

Про це повідомляє El Pais.

Інцидент стався в центрі міста близько 21:00. Автомобіль намагався втекти від поліцейських, які хотіли зупинити машину на шосе.

В результаті водій не впорався з керуванням і виїхав на пішохідну вулицю, збивши трьох осіб.

фото - elpais.com

Після цього водій намагався втекти і врізався у дві машини, які стояли неподалік. В результаті інциденту постраждали вісім людей.

Водія вдалося затримати, поліцейські з'ясували, що він був у стані алкогольного сп'яніння. У поліції повідомили, що поки не розглядають версію навмисного наїзду на пішоходів.