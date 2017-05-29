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В Испании автомобиль врезался в толпу, пострадали 8 человек

Понедельник, 29 мая 2017, 07:41
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В испанском городе Марбелья в воскресенье вечером автомобиль на высокой скорости выехал на пешеходную улицу, где врезался в людей.

Об этом сообщает El Pais.

Инцидент произошел в центре города около 21:00. Автомобиль Audi пытался скрыться от полицейских, которые хотели остановить машину на шоссе.

В результате водитель не справился с управлением и выехал на пешеходную улицу, сбив трех человек.

фото - elpais.com 

После этого водитель пытался скрыться и врезался в две стоящие неподалеку машины. В результате инцидента пострадали восемь человек.

Водителя удалось задержать, полицейские выяснили, что он был в состоянии алкогольного опьянения. В полиции сообщили, что пока не рассматривают версию умышленного наезда на пешеходов. 

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