Макрон: у разі ескалації на Донбасі санкції проти РФ треба посилити

Понеділок, 29 травня 2017, 18:58

У разі ескалації конфлікту на сході України санкції проти Росії треба посилити.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон на спільній пресс-конференції з президентом РФ Володимиром Путіним, трансляцію і синхроний переклад якої вели російські ЗМІ.

"Я підтверджую, що я говорив, що якщо знадобиться, то потрібно буде посилити санкції, але це якщо буде ескалація. Але якщо буде деескалація, то цього не станеться, і я бажаю, щоб була саме деескалація" - заявив президент Фрації.

У зв'язку з цим він також додав, що в найближчі тижні буде проведена зустріч у нормадському форматі, яка дозволить провести оцінку ситуації.

Макрон при цьому висловив побажання, щоб ОБСЄ підготовуала доповідь для чотирьох сторін і пояснила, що відбувається у зоні конфлікту.

Нагадаємо, у підсумковій декларації саміту Групи семи в Італії, йдеться про можливість додаткових санкцій протии Росії, у разі погіршення ситуації на сході України.