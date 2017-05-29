Макрон: в случае эскалации на Донбассе санкции против РФ нужно усилить

Понедельник, 29 мая 2017, 18:58

В случае эскалации конфликта на востоке Украины санкции против России нужно усилить.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным, трансляцию и синхроний перевод которой вели российские СМИ.

"Я подтверждаю, что я говорил, что если понадобится, то нужно будет усилить санкции, но это если будет эскалация. Но если будет деэскалация, то этого не произойдет, и я желаю, чтобы была именно деэскалация", - заявил президент Фрации.

В связи с этим он также добавил, что в ближайшие недели будет проведена встреча в нормадському формате, которая позволит провести оценку ситуации.

Макрон при этом выразил пожелание, чтобы ОБСЕ подготовила доклад для четырех сторон и пояснила, что происходит в зоне конфликта.

Напомним, в итоговой декларации саммита Группы семи в Италии, речь идет о возможности дополнительных санкций против России в случае ухудшения ситуации на востоке Украины.