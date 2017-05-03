Україна не має керівників у 20 дипустановах за кордоном – МЗС

Середа, 03 травня 2017, 16:20

Україна не має керівників у 20 своїх дипломатичних установах за кордоном, зокрема, немає посла при НАТО, в Латвії, Данії, Казахстані та Росії.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

За даними управління генерального секретаріату Міністерства закордонних справ, Україна станом на 27 квітня 2017 року не призначила послів, зокрема, в Латвії, Данії, Вірменії, Греції, Хорватії, Чорногорії, Македонії, Швейцарії, Ірландії, Алжирі, Перу, Ефіопії, Анголі, Казахстані, Кубі, Республіці Корея, а також в Росії та Сирії.

Крім того, досі не призначені постійні представники України в місії України при НАТО, а також постійному представництві України при координаційних інститутах СНД.

Раніше повідомлялося, що Україна подала і очікує завершення затвердження кандидатури посла України при НАТО країнами-членами Альянсу.