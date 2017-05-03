В 20 дипучреждениях Украины за рубежом нет руководителей – МИД

Среда, 03 мая 2017, 16:20

Украина не имеет руководителей в 20 своих дипломатических учреждениях за рубежом, в частности, нет посла при НАТО, в Латвии, Дании, Казахстане и России.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

По данным управления генерального секретариата Министерства иностранных дел, Украина по состоянию на 27 апреля 2017 года не назначила послов, в частности, в Латвии, Дании, Армении, Греции, Хорватии, Черногории, Македонии, Швейцарии, Ирландии, Алжире, Перу, Эфиопии, Анголе, Казахстане, Кубе, Республике Корея, а также в России и Сирии.

Кроме того, до сих пор не назначены постоянные представители Украины в миссии Украины при НАТО, а также постоянном представительстве Украины при координационных институтах СНГ.

Ранее сообщалось, что Украина подала и ожидает завершения утверждения кандидатуры посла Украины при НАТО странами-членами Альянса.