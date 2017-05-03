Найти
АКТУАЛЬНО

Макрон значительно впереди, однако поддержка Ле Пен уже превышает 40% – опрос

В 20 дипучреждениях Украины за рубежом нет руководителей – МИД

В Италии взрывом газа разрушена старинная церковь, один человек травмирован

Додон раскритиковал решение суда о войсках РФ в Приднестровье

Еврокомиссия: Шенген должен вернуться к полноценному функционированию за полгода

КС Молдовы признал незаконным размещение войск РФ в Приднестровье




В 20 дипучреждениях Украины за рубежом нет руководителей – МИД

Среда, 03 мая 2017, 16:20
Версия для печати Комментарии

Украина не имеет руководителей в 20 своих дипломатических учреждениях за рубежом, в частности, нет посла при НАТО, в Латвии, Дании, Казахстане и России.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

По данным управления генерального секретариата Министерства иностранных дел, Украина по состоянию на 27 апреля 2017 года не назначила послов, в частности, в Латвии, Дании, Армении, Греции, Хорватии, Черногории, Македонии, Швейцарии, Ирландии, Алжире, Перу, Эфиопии, Анголе, Казахстане, Кубе, Республике Корея, а также в России и Сирии.

Кроме того, до сих пор не назначены постоянные представители Украины в миссии Украины при НАТО, а также постоянном представительстве Украины при координационных институтах СНГ.

Ранее сообщалось, что Украина подала и ожидает завершения утверждения кандидатуры посла Украины при НАТО странами-членами Альянса.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
17:57
Эрдоган обсудил с Путиным вопрос так называемых зон деэскалации в Идлибе
17:51
Исламисты разрабатывают медиаплатформу для пропаганды – Европол
17:20
У Ле Пен заявили о роспуске парламента, если Нацфронт не получит поддержку в июне
16:47
МИД подтвердил участие евродепутата в первомайских празднованиях в ОРЛО
16:40
Макрон значительно впереди, однако поддержка Ле Пен уже превышает 40% – опрос
16:20
В 20 дипучреждениях Украины за рубежом нет руководителей – МИД
15:56
Грузия запретила въезд всем российским байкерам
15:36
фото
В Италии взрывом газа разрушена старинная церковь, один человек травмирован
15:27
Греция снова отказала Турции в выдаче военных-беглецов
14:54
США второй раз за неделю провели испытания межконтинентальной ракеты
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Карен Мадоян, для Европейской правды

Вертикаль "мечты". Как изменит Грузию конституционная реформа

"Грузинская мечта" находится в шаге от полной перезагрузки политической системы страны в свою пользу. Обновленная Конституция позволит закрепить не только доминирование одной партии, но и систему неформального управления страной.

Юрий Панченко, Европейская правда

Удар из прошлого: Македония на распутье между ЕС и "православными скрепами"

Вернется ли Македония к авторитарному правлению, когда премьер дружит с Путиным и говорит о враждебности западных ценностей? Для этого нужно не допустить формирования проевропейской коалиции и разжечь этнические конфликты, чтобы заставить граждан забыть о коррупционности предыдущего правительства.


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование или перепечатка материалов возможна только со ссылкой
(для интернет-изданий - гиперссылкой) на Европейскую правду, http://www.eurointegration.com.ua/.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
   Яндекс.Метрика
  