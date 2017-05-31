В дипломатичному кварталі Кабула стався сильний вибух, є загиблі

У Кабулі сьогодні вранці терорист-смертник підірвав замінований автомобіль. В результаті вибуху загинули кілька людей, також є поранені.
Про це повідомляє Reuters.
Поліція повідомила, що вибух стався в дипломатичному кварталі в центрі міста недалеко від посольства Німеччини. В цьому районі також розташовані низка інших посольств та урядових установ.
За інформацією AFP, вибух стався в ранковий час пік, десятки автомобілів заблокували дороги. На одній із вулиць видно величезний шлейф диму.
Поки точно невідомо, проти кого був направлений теракт. Також немає інформації про кількість загиблих.
В афганській столиці в останні місяці сталися кілька терактів, за які взяла на себе відповідальність "Ісламська держава".