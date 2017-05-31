В дипломатическом квартале Кабула произошел мощный взрыв, есть погибшие

Среда, 31 мая 2017, 07:54

В Кабуле сегодня утром террорист-смертник взорвал заминированный автомобиль. В результате взрыва погибли несколько человек, также есть раненые.

Об этом сообщает Reuters.

Полиция сообщила, что взрыв произошел в дипломатическом квартале в центре города недалеко от посольства Германии. В этом районе также расположены ряд других посольств и правительственных учреждений.

По информации AFP, взрыв произошел в утренний час пик, десятки автомобилей заблокировали дороги. На одной из улиц виден огромный шлейф дыма.

Пока точно неизвестно, против кого был направлен теракт. Также нет информации о количестве погибших.

В афганской столице в последние месяцы произошло несколько терактов, за которые взяла на себя ответственность террористическая группа "Исламское государство".