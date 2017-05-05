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Юнкер: англійська мова втрачає важливість у Європі

П'ятниця, 05 травня 2017, 13:38
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Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер виголосив своє звернення про стан Євросоюзу французькою мовою, бо, за його словами, англійська мова втрачає своє значення в Європі.

Про це повідомляє Politico.

"Я вагався між англійською і французькою… Але вибір свій зробив і буду говорити французькою мовою" - заявив Юнкер у Флоренції, де він виголошував свою промову.

"Тому що англійська мова повільно, але впевнено втрачає важливість у Європі" - пояснив президент Єврокомісії.

Він нагадав, що найближчої неділі у Франції другий тур президентських виборів.

"І я хочу, щоб французи розуміли, що я кажу про важливість ЄС" - сказав Юнкер.

Варто зазначити, що коментарі Юнкера прозвучали на тлі зростання напруженості між Брюсселем і Лондоном.

Минулого тижня після зустрічі з прем’єром Британії Терезою Мей президент Єврокомісії заявив: "Я залишив резиденцію прем’єра в десять раз більше скептично налаштованим, ніж до цього".

У четвер Тереза Мей звинуватила Брюссель у спробах вплинути на хід виборчої кампанії у Британії.

Президент Європейської ради Дональд Туск заявив, що забагато емоцій до початку переговорів щодо виходу Британії з ЄС можуть взагалі зробити їх неможливими.

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