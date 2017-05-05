Юнкер: английский язык теряет значение в Европе

Пятница, 05 мая 2017, 13:38

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер произнес свою речь о положении дел в Евросоюзе на французском языке, поскольку, по его словам, английский язык теряет свое значение в Европе.

Об этом сообщает Politico.

"Я колебался между английским и французским... Но выбор свой сделал и буду говорить на французском языке", – заявил Юнкер во Флоренции, где он произносил свою речь.

"Потому что английский язык медленно, но уверенно теряет важность в Европе", – пояснил президент Еврокомиссии.

Он напомнил, что в ближайшее воскресенье во Франции пройдет второй тур президентских выборов.

"И я хочу, чтобы французы понимали, что я говорю о важности ЕС", – сказал Юнкер.

Стоит отметить, что комментарии Юнкера прозвучали на фоне роста напряженности между Брюсселем и Лондоном.

На прошлой неделе после встречи с премьером Великобритании Терезой Мэй президент Еврокомиссии заявил: "Я покинул резиденцию премьера в десять раз более скептически настроенным, чем до того".

В четверг Тереза Мэй обвинила Брюссель в попытках повлиять на ход избирательной кампании в Британии.

Президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что переизбыток эмоций до начала переговоров о выходе Британии из ЕС могут вообще сделать их невозможными.