Юнкер: английский язык теряет значение в Европе

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер произнес свою речь о положении дел в Евросоюзе на французском языке, поскольку, по его словам, английский язык теряет свое значение в Европе.
Об этом сообщает Politico.
"Я колебался между английским и французским... Но выбор свой сделал и буду говорить на французском языке", – заявил Юнкер во Флоренции, где он произносил свою речь.
"Потому что английский язык медленно, но уверенно теряет важность в Европе", – пояснил президент Еврокомиссии.
Он напомнил, что в ближайшее воскресенье во Франции пройдет второй тур президентских выборов.
"И я хочу, чтобы французы понимали, что я говорю о важности ЕС", – сказал Юнкер.
Стоит отметить, что комментарии Юнкера прозвучали на фоне роста напряженности между Брюсселем и Лондоном.
На прошлой неделе после встречи с премьером Великобритании Терезой Мэй президент Еврокомиссии заявил: "Я покинул резиденцию премьера в десять раз более скептически настроенным, чем до того".
В четверг Тереза Мэй обвинила Брюссель в попытках повлиять на ход избирательной кампании в Британии.
Президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что переизбыток эмоций до начала переговоров о выходе Британии из ЕС могут вообще сделать их невозможными.