Чотири країни приєднались до санкцій ЄС за загрозу територіальній цілісності України

П'ятниця, 05 травня 2017, 19:26

Чотири країни приєдналися до рішення Ради ЄС продовжити до 15 вересня 2017 року санкції проти громадян України і Росії, введені через загрозу територіальній цілісності України.

Про це йдеться у заяві високого представника ЄС з зовнішньої і безпекової політики Федеріки Могеріні.

"Країни-кандидати на вступ до ЄС Чорногорія та Албанія учасниця Європейського економічного простору Норвегія, а також Україна приєдналися до рішення Ради ЄС" - йдеться у заяві.

За словами Могеріні, ці країни зобов’язалися забезпечити відповідність своїх національних політик до згаданого рішення Ради ЄС.

"ЄС взяв до уваги це зобов’язання і вітає його" - наголошується у заяві.

Як відомо, 13 березня ЄС на півроку продовжив санкції проти громадян України і Росії, введені через загрозу територіальній цілісності України.

Обмежувальні заходи включають у себе замороження рахунків і заборону на в’їзд.

Санкції застосовуються до 150 осіб і 37 компаній. Вперше вони були запроваджені у березні 2014 року і неодноразово продовжувалися.