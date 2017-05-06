В Угорщині на Дунаї зіткнулися два українських теплоходи

Субота, 06 травня 2017, 12:33

На річці Дунай, в територіальних водах Угорщини, зіткнулися два судна, що належать Українському Дунайському пароплавству.

Про це повідомляє УНІАН.

Зіткнення сталося в п'ятницю, 5 травня, на 1730 км річки Дунай.

"При розходженні теплохід "Іркутськ" лівим бортом (секції УДП-442) його каравану навалив на лівий борт пасажирського теплохода "Молдавія", - повідомили в Українському Дунайському пароплавстві.

В результаті події забруднення навколишньому середовищу і водотічності корпусів немає, судна не втратили морехідних властивостей. Постраждалих немає.

В даний час розслідуванням інциденту займається угорська влада.