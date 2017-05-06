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В Венгрии на Дунае столкнулись два украинских теплохода

Суббота, 06 мая 2017, 12:33
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На реке Дунай, в территориальных водах Венгрии столкнулись два судна, принадлежащих Украинскому Дунайскому пароходству.

Об этом сообщает УНИАН.

Столкновение произошло в пятницу, 5 мая, на 1730 км реки Дунай.

"При расхождении теплоход "Иркутск" левым бортом (секции УДП-442) его каравана навалил на левый борт пассажирского теплохода "Молдавия", - сообщили в Украинском Дунайском пароходстве.

В результате произошедшего загрязнения окружающей среде и течи корпусов нет, суда не потеряли мореходных свойств. Пострадавших нет.

В настоящее время расследованием инцидента занимаются венгерские власти.

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