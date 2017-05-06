В Венгрии на Дунае столкнулись два украинских теплохода

Оксана Митрофанова, Жюльен Плюшар, для Европейской правды

С призывом поддержать Макрона к французам обратился даже футболист Зинадин Зидан. Макрона готовы поддержать немало избирателей из числа тех, кто в первом туре голосовал за его оппонентов. Но у лидера гонки есть серьезная проблема – противоречия в его предвыборной программе...